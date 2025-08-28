Müteahhit Kendi Binasını Yıktırdı! Nedeni Herkesi Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’da Korkukent Mahallesi’nde 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bina yıkılıp, yerine yeniden 7 katlı bina yapılmaya başlandı. Ancak, binanın yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullanılan betondan şüphelendi ve karot örneklerini özel bir laboratuvarda yeniden test ettirdi.

Binanın beton dayanıklılığı olması gerekenden düşük çıkınca Çorbacı, durumu yetkili kurumlarla görüştü. Görüşmeler sonucu binanın yıkılmasında karar kılındı. 5’inci katı tamamlanan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi ve alınan önlemlerin ardından iş makineleriyle yıkıldı.

'GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

Depremde yıkılan binanın yerine yapılan yeni yapının beton değerinin düşük çıkması nedeniyle üzüntüsünü ifade eden müteahhit Ömer Çorbacı, yaşanan sürece ilişkin şunları söyledi:

“6 Şubat depreminde yıkılan binanın yerine dönüşüm kapsamında yeniden inşa etmek istediğimiz yapının betonunu bir firmadan aldık. Projemiz için C25 beton gerekiyordu, satın aldığımız beton C30 olmasına rağmen laboratuvar testinde dayanım sadece 8 çıktı. Bu durumda yasal süreç başlatıp binayı güvenlik gerekçesiyle yıkıyoruz. İnsanların öldüğü bir yerde yeniden inşaat yaparken en küçük hatayı bile görmezden gelemeyiz.”

'SONUÇLAR VAHİM'

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ahmet Melik ise sonuçların vahim olduğunu belirterek, “6 Şubat 2023 depremlerinden 2 yıl geçti ama hala ders alınmamış görünüyor. Beton uygun rapor almasına rağmen yeniden test edildiğinde dayanımın çok düşük olduğu görüldü. Bu durum, denetimlerin yetersizliğini gösteriyor. Daha sıkı ve bağımsız kontroller şart” ifadelerini kullandı.