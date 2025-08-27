Her Yerde Aranıyordu... Cesedi Kuyudan Çıktı

İstanbul'da kayıp olarak aranan kişiden acı haber geldi. Sedat D. isimli kişinin cansız bedeni kuyudan çıktı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni kuyuda bulundu.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir işletmeden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat malzemeleri ve kum satan işletmede bulunan kuyuda bir ceset buldu. Bulunan cansız bedenin bir süredir kayıp olan Sedat D.'ye ait olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bir haftadan fazla süredir kuyuda olduğunu belirledi. Kuyuda bulunan cesedin çıkarılması için olay yerine dalgıç ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

