ChatGPT'ye 'İntihar' Davası

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir çift oğullarının ölümüyle sorumlu tuttukları OpenAI’ye dava açtı. Aile şirketin hizmete sunduğu yapay zeka programı ChatGPT’nin oğullarını intihara teşvik ettiğini iddia etti.

BBC’de yer alan habere göre, 16 yaşındaki Adam Raine, nisanda hayatını kaybetti. Raine ile ChatGPT arasındaki sohbet kayıtlarında Raine’nin intihar düşünceleri olduğu görüldü. Bu sohbet kayıtları dava dosyasına girerken aile, programın oğullarının “en zararlı ve kendine zarar veren düşüncelerini” doğruladığını savundu.

'YÜREK BURKAN VAKALAR BİZİ ÜZÜYOR'

OpenAI’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Akut krizlerin ortasında ChatGPT'yi kullanan insanların son zamanlarda yaşanan yürek burkan vakaları bizi çok üzüyor” denildi.

Şirketin internet sitesinden yayımlanan notta, “hassas durumlarda sistemlerinin amaçlandığı gibi çalışmadığı anlar olduğu” kabul edildi.

Davada, OpenAI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın yanı sıra ChatGPT üzerinde çalışan isimleri açıklanmayan çalışanlar, yöneticiler ve mühendisler de sanık olarak yer alıyor.

Davada, Raine'in kendine zarar verdiğini gösteren fotoğraflarını da ChatGPT'ye yüklediği belirtiliyor. Programın “tıbbi bir acil durum olduğunu fark etmesine rağmen yine de etkileşime devam ettiği” ve ona intihar hakkında daha fazla bilgi sunduğu iddia ediliyor.

