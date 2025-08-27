NASA Alarmda... Gizemli Cisim Dünya’ya Yaklaşıyor!

Güneş Sistemi dışından gelen ve kendi ışığını yaydığı tespit edilen gizemli bir cisim, Dünya’ya doğru ilerliyor. Bilim insanları cisim hakkında ikiye bölünmüş durumda.

Güneş Sistemi’nin dışından gelen 3I/ATLAS adlı gizemli bir cisim, bilim dünyasında tartışmaları alevlendirdi. NASA’nın gözlemleriyle tespit edilen bu nesne, kendi ışığını yaydığı düşünülen üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçti. Daha da dikkat çekici olan ise, 3I/ATLAS’ın Dünya’ya doğru ilerliyor olması.

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, bu cismin sıradan bir kuyruklu yıldız olamayabileceğini savunuyor. Loeb’e göre, gözlemlenen ışık parlaması cismin çekirdeğinden geliyor olabilir. Bu durum, nesnenin nadir bir süpernova kalıntısı ya da nükleer enerjiyle çalışan yapay bir cisim olabileceği ihtimalini gündeme taşıyor.

Ancak pek çok astronom bu iddialara mesafeli. Çoğunluk, 3I/ATLAS’ın yüzeyinden Güneş'e bakan kısımlarda buharlaşan gaz ve tozun parlamaya neden olduğunu düşünüyor. Yine de cismin parlaklık yapısı, alışılmışın dışında değerlendiriliyor.

YAKINDA MARSIN YAKININDA GEÇECEK

Yılın ilerleyen aylarında Mars’ın yakınından geçecek olan 3I/ATLAS, bu süreçte daha yakından incelenecek. Loeb ve ekibi, bu geçişin cismin gerçek doğasını anlamak için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. Şimdilik kesin olan tek şey: 3I/ATLAS, Güneş Sistemi dışından geliyor ve kendi ışığını yayıyor. Ancak bu gizemli ziyaretçinin ne olduğu sorusu, hâlâ yanıt bekliyor.

Kaynak: Cumhuriyet

NASA
