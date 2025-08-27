Galatasaray'dan Flaş Rezan Epözdemir kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in üyeliği hakkında kararını verdi. İddiaya göre, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Epözdemir'in, kulüp üyeliği, 'FETÖ'ye yardım' ve 'casusluk' iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya alındı. Ayrıca Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında 'FETÖ/PYD terör örgütüne yardım' suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini de reddetmişti.

Kaynak: Sabah Gazetesi