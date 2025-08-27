Galatasaray'dan Flaş Rezan Epözdemir kararı

Galatasaray, avukat Rezan Epözdemir'in kulüp üyeliğini 'FETÖ ve casusluk' iddiaları nedeniyle askıya aldı. Epözdemir, rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Galatasaray'dan Flaş Rezan Epözdemir kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, rüşvet suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in üyeliği hakkında kararını verdi. İddiaya göre, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Epözdemir'in, kulüp üyeliği, 'FETÖ'ye yardım' ve 'casusluk' iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya alındı. Ayrıca Epözdemir'in Ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında 'FETÖ/PYD terör örgütüne yardım' suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini de reddetmişti.

Rezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine GötürüldüRezan Epözdemir Çorlu'daki Cezaevine GötürüldüGüncel

Avukat Rezan Epözdemir TutuklandıAvukat Rezan Epözdemir TutuklandıGüncel

Kaynak: Sabah Gazetesi

Etiketler
Rezan Epözdemir
Ankara'da Köpeğe Alkol İşkencesi! Bir de Telefonla Kayda Aldı... O Şahıs İçin Harekete Geçildi Ankara'da Köpeğe Alkol İşkencesi! Bir de Telefonla Kayda Aldı
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
ASSAN Grup'a 'Casusluk' Operasyonu... Şirketlere Kayyım Atandı ASSAN Grup'a Casusluk Operasyonu... Şirketlere Kayyım Atandı
Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti Çankırı'da Şifalı Su Faciası
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'