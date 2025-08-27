Ankara'da Köpeğe Alkol İşkencesi! Bir de Telefonla Kayda Aldı... O Şahıs İçin Harekete Geçildi

Ankara'da bir şahıs köpeğe alkol içirip o anları telefon kamerasıyla kayda aldı. O.T. isimli şahıs için adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Hayvanlara yönelik şiddet ve istismar vakaları Türkiye’nin kanayan yarası haline gelirlen, Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir şahıs köpeğine alkol içirip o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Söz konusu şahıs için harekete geçildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahsın köpeğine zorla alkol içirdiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Şahsın alkol içerken, alkolün bir kısmını köpeğinin yemek kabına döktüğü görüntülere yansıdı. Köpeğin alkolü içtiği anlarda da şahsın, "Nasıl da içiyor, benden alkolik" dediği gözlemlendi.

Kısa sürede yayılan görüntüler, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Köpeğe alkol içiren şahsın O.T. olduğu ve Kargalı Mahallesi’nde yaşadığı belirlenirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olaya ilişkin yakalanan O.T isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şahıs köpeğine sarhoşluğun verdiği etkiyle içki içirdiğini beyan etmiş, hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında hakkında adli işlem yapılmıştır."

Kaynak: İHA

Etiketler
Köpek Alkol Ankara
Son Güncelleme:
