ASSAN Grup'a 'Casusluk' Operasyonu... Şirketlere Kayyım Atandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Selahattin Yılmaz’ın lideri olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Başkanı İsmet Sayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunma sanayi sırlarının sızdırılması, ve casuslukla suçlanan Sayhan'a ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi.

10 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu kapsamda Assan Grup sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. Bunun ardından Assan Grup altında faaliyet gösteren 10 şirkete de kayyım atandı.