Hakan Çakır'ın Avukatı İsyan Etti' 'Maalesef İndirim Alacaklar'

Ankara Keçiören'de 10 Ağustos'ta 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi, gencin işlettiği çiğ köfte dükkanından eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.

AYRINTILARI PAYLAŞTI

Ailenin avukatı Umur Yıldırım tv100 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Olayı anlatan Umur Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi, gencin işlettiği çiğ köfte dükkanından eve giderken iki gencin sözlü tacizine uğruyor. Sözlü münakaşa sonrası iki tarafında ailesi oraya geliyor. Karşı tarafı öyle bir şey demediklerini, yanlış anlaşıldıklarını iddia ediyor. Hakan'ın ailesi konuyu kapatmak isterken karşı tarafın ailesi sopa ve bıçaklarla geliyor. Burada kavga başlıyor. Ve 14 yaşındaki çocuk gibi yakındaki bir dükkandan bıçak alıyor. Görüntülerde de bu bıçak alma süreci var. Sonrasında da bu bıçağı kullanıyor. Çivili sopalar da var. Olay bittikten sonra Zeynel ailesi evine gidiyor. Umut isminde bir şüpheli, sözlü tacizde bulanan şüphelilerden birisi sonra ifadesinde ikrarda bulunuyor ve 'Biz eve gittiğimizde Taha Yasin 5-6 defa birisini bıçakladığını söyledi. Battal birisinin gözüne çivili sopayla vurduğunu söyledi. Yine Ahmet Emir birisini vurduğunu yaraladığını söyledi' diyor. Anne ve baba da olayı kapatmaya çalışıyor. Sonrasında ise gözaltına alınıyor."

2 SORUŞTURMA VAR

Dosya iki farklı soruşturmada olduğunu belirten Yıldırım, "Çocuk olanlar için çocuk savcısı bakıyor, yetişkin olanlar için yetişkin savcısı bakıyor. Bunlar iki farklı mahkemede yargılanacak. Aslında hepsi kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından yargılanacaklar. Sadece çocuk olanlar için cezada indirim uygulanacak, yani 12 yıldan 18 yıla kadar yargılanacak. Yani maalesef çocuk oldukları için cezada indirim uygulanacak" ifadelerini kullandı.

İNFAZ DÜZENLEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Umur Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Suça sürüklenen çocuk kavramı yıllarca süren bir uğraş sonucunda ortaya çıkmış bir kavram. Bu bir hak mücadelesinin sonunda oluşmuş bir kavram. Belirli bir yaşın altındakilerin kendini ifade edebilmesi, hareketlerini kontrol edebilmesi yetişkinler gibi mümkün olmuyor. Bu nedenle hukukta gerekli bir kavram. Ama maalesef gelinen noktada sokaklarda 18 yaşından küçükler bunu suçtan kurtulma unsuru olarak kullanıyorlar. Biz bu çocukları ıslah da edemiyoruz. Cezaevinden çıkınca da suça bulaşıyorlar. Çocukları öncesinde de sonrasında da koruyamıyoruz. Günün sonunda suç suçu doğuruyor. Suç sonrasında da aileler, avukatlar tehdit ediliyor.

Umur Yıldırım, aile için valilikten verilen bir koruma kararı talep edeceklerini de söyledi.

