Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Adımı Duyurdu: 'Hava Savunmada Farklı Bir Klasmana Çıkıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe Teslimatları- Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Çelik Kubbe'nin bağımsızlığın yeni safhası olduğunun altını çizerken, "Burada durmayacak, yeni yetenekler geliştirecek ve envantere gireceğiz. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız" dedi.

Açıklamalarının başında, Çelik Kubbe'nin Silahlı Kuvvetelerin gücünü başka bir seviyeye taşıyacağının altını çizen Erdoğan, "Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak ve başka bir seviyeye taşıyacak hamlelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çelik Kubbe envanterimize giriyor, ASELSAN yeni tesislerine kavuşuyor. İşi şansa bırakma lüksümüz yok, kendi harp sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen fark hava taarruz sistemlerinin etkinliğidir. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık" diye konuştu.

Erdoğan konuya ilişkin sözlerinin devamında Türkiye'nin hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağını söyle anlattı:

"Dosta güven düşmana korku verecek 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemini ülkemize kazandırıyoruz. Çelik Kubbe bağımsızlığımızın yeni safhası. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız.

Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde, toplam 47 araçtan oluşan Gökkubbe Sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki adeta bir gövde gösterisine tanık olduk. Ürünlerimiz karşısında kıvanç duyduk. 3 adet Hisar orta menzilli hava savunma sistemi ve 21 araç orta menzilde güçlendirecek. Korkut Hava Sistemi sahada gözümüz kulağımız olacak. Bu adımlar ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Burada durmayacak, yeni yetenekler geliştirecek ve envantere gireceğiz. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız. Aselsan'ın Çelik Kubbe'de kritik bir rolü var. Sahada anlık çalışmayı sağlayacak yapay zeka destekli komuta sistemini Aselsan hazırlıyor. Sahadaki yüzlerce hava savunma sistemi tek bir sistem gibi hareket edecek"

'ASELSAN'DAN İKİNCİ BİR ASELSAN DOĞUYOR'

Erdoğan, açılışı yapılan 280 milyon dolar değerindeki tesislerin üretim kapasitesini artıracağını söylerken, "Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki tesislerle üretim kapasitemizi ciddi şekilde artırıyoruz. ASELSAN’dan ikinci bir ASELSAN daha doğuyor. Burada yapacağımız iş teknolojiyle, AR-GE ile ilgili bir iş. Olay sadece para değil. İnsan, insan, insan…" dedi.

CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin bir bölümünde de CHP'ye yüklenirken, "Ana muhalefetin başını ektiği kesim bu ülkenin gençlerine kendi ülkesinden nefret etmeyi aşılarken biz yepyeni ufuklar aşılıyoruz.

Birileri gençleri sorumsuzca sokağa boykota çağırırken biz TEKNOFEST gençliği parka meydanlara çağırıyoruz. Biz milli teknoloji hamleleri olarak görüyoruz" diye konuştu.

'ASELSAN'A GÜVENİYORUZ'

Dünyada hava savunma sistemlerinin öneminin yeniden anlaşıldığını kaydeden Erdoğan, "Bugün birçok Avrupa ülkesi savunma sanayiinin öneminin farkına yeniden varıyor. Eksiklerimiz yok mu? Var. Onları da hızla tamamlıyoruz. Doğru yoldayız, iyi durumdayız. Daha da iyi olacağız. Gençlerimize, mühendislerimize, insanımıza güveniyoruz. Bu tören bu inancımızı daha da sağlamlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi