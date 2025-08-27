Türkiye’de İnfial Yarattı: Hakan Çakır Cinayetinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırının failleri olduğu öne sürülen Taha Z. ve Samet Z.’nin bir restorandan bıçak çalarak olay yerine doğru koştukları, ağabeyleri Emir Z.'nin ise ‘sallama’ diye tabir edilen büyük bir bıçak ve çivili sopayla peşlerinden gittiği anlar yer aldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 10 Ağustos’ta 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın işlettiği çiğ köfte dükkanının yakınlarında meydana geldi. Çakır’ın annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşi, dükkandan eve dönerken parkta oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme konusunda tartıştı. İddiaya göre genç kardeşlerin sözlü tacizde bulunması üzerine, Hakan Çakır olay yerine geldi.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay sırasında Hakan Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) da yaralandı.

Türkiye’de İnfial Yarattı: Hakan Çakır Cinayetinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Olayın ardından Cemal Z. (45) ile oğulları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19), ayrıca U.K. adlı bir kişi gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailenin sosyal medyada silah, kılıç ve bıçaklarla poz verdiği çok sayıda paylaşımı da büyük tepki topladı.

Türkiye’de İnfial Yarattı: Hakan Çakır Cinayetinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

Cinayet öncesine ait görüntüler, dava dosyasına delil olarak eklendi. Söz konusu kayıtlarda, Taha Z. ve Samet Z.’nin bir restorana girip bıçak çaldıkları, sonrasında ise ağabeyleriyle birlikte silah sayılabilecek kesici ve delici aletlerle koşarak olay yerine gittikleri görüldü. Görüntülerin devamında, restoran sahibinin kavgayı ayırmak için taraflar arasında girdiği anlar da yer aldı.

Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’Güncel
Bakan Tunç Hakan Çakır Cinayetinin Ardından Açıkladı! 7 Maddede 'Suça Sürüklenen Çocuk' DüzenlemesiBakan Tunç Hakan Çakır Cinayetinin Ardından Açıkladı! 7 Maddede 'Suça Sürüklenen Çocuk' DüzenlemesiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hakan Çakır Ankara
Son Güncelleme:
Casuslukla Suçlanan Eski MKE Başkanı Sayhan Tutuklandı Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan Tutuklandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun '1915 Olayları' Açıklamasına Tepki: Suçlarını Örtbas Etmeye Çalışıyor Netanyahu'nun '1915 Olayları' Sözlerine Türkiye'den Tepki
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor
Bu Sefer Şifa Değil Ölüm Getirdi! Çankırı’da Akıl Almaz Facia: Yaşlı Çift Hayatını Kaybetti Çankırı'da Şifalı Su Faciası
ÇOK OKUNANLAR
1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat! SGK Müjdeli Haberi Verdi: Erken Emeklilik Kapısı Aralandı 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlar Dikkat
İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber! Meteoroloji Duyurdu: Bir Anda Tepetaklak Olacak, Hazırlıklı Olun İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Edirne’ye Kötü Haber
Kılıçdaroğlu Cephesinden Belediyeler ve Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz' Kılıçdaroğlu Cephesinden Kurultay Çıkışı... 'Kaçmak Olmaz'
Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor Cimbom, İngiltere'den Alıp Getiriyor
Ekranların Parlak Yüzüydü: Fazla Kiloları Yüzünden Depresyona Girdi! Onur Büyüktopçu’nun Son Halini Görenler Şaşıp Kalıyor, Ne Yaptın Sen Böyle! Son Halini Gören Şaşıp Kalıyor