Türkiye’de İnfial Yarattı: Hakan Çakır Cinayetinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay, 10 Ağustos’ta 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın işlettiği çiğ köfte dükkanının yakınlarında meydana geldi. Çakır’ın annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşi, dükkandan eve dönerken parkta oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme konusunda tartıştı. İddiaya göre genç kardeşlerin sözlü tacizde bulunması üzerine, Hakan Çakır olay yerine geldi.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olay sırasında Hakan Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) da yaralandı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Olayın ardından Cemal Z. (45) ile oğulları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19), ayrıca U.K. adlı bir kişi gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ailenin sosyal medyada silah, kılıç ve bıçaklarla poz verdiği çok sayıda paylaşımı da büyük tepki topladı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINA GİRDİ

Cinayet öncesine ait görüntüler, dava dosyasına delil olarak eklendi. Söz konusu kayıtlarda, Taha Z. ve Samet Z.’nin bir restorana girip bıçak çaldıkları, sonrasında ise ağabeyleriyle birlikte silah sayılabilecek kesici ve delici aletlerle koşarak olay yerine gittikleri görüldü. Görüntülerin devamında, restoran sahibinin kavgayı ayırmak için taraflar arasında girdiği anlar da yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi