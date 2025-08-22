Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’

Ankara’da bıçaklanarak katledilen, medyada ‘2. Mattia Ahmet Minguzzi vakası’ olarak anılan 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın ölümü gündemdeki yerini korumaya devam ederken, acılı baba Şahin Çakır konuştu. Tehdit mesajlarından korkmadığını söyleyen baba “Ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Kefenimizi giydik öyle dolaşıyoruz. Kesinlikle geri adım atmayacağım” dedi.

İstanbul’da bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü yürekleri yakmaya devam ederken bir acı ölüm de Ankara’da gerçekleşmişti.

Ankara Keçiören’de anne ve kız kardeşini rahatsız eden grubun çağırdığı 20 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 23 yaşındaki Hakan Çakır, hayatını kaybetmişti. Korkunç saldırının ardından

Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’ - Resim : 1
Hakan Çakır'ın katledildiği saldırı anından bir kare
"GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Olaya karışan 3 kardeş Taha Z., Samet Z., Emir Z. ve babaları Cemal Z., tutuklanmıştı. Hayatını kaybeden Hakan Çakır’ın saldırıda yaralanan babası Şahin Çakır, tv100’e konuştu.

Düzenli olarak tehdit mesajları aldığını belirten acılı baba, “Korkmuyorum, gelsinler ve ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Kefenimizi giydik öyle dolaşıyoruz. Kesinlikle geri adım atmayacağım” dedi.

Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’ - Resim : 2
Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır

Daha önce kendilerine saldıranların organize bir grup olduğunu belirten baba Şahin Çakır, “Bu olay, İstanbul’daki Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri” ifadelerini kullanmıştı.

Acılı baba bu ifadelerini yeniden hatırlatarak “Yasemin Minguzzi ile de irtibat halindeyiz. O da aynı acıları yaşadı” diye konuştu.

Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’ - Resim : 3
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Hakan Çakır

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Ankara’nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın anne ve kız kardeşi eve dönüş yolunda merdivende oturan bir grup gençten yol istedi. Anne ve kıza “Buradan tır geçer, İnsan geçemiyor mu?” diyerek laf atan gençlerin tepkisi üzerine genç kız ağabeyi Hakan Çakır’ı aradı.

O sırada dükkanda oturan Hakan Çakır, ağabeyi ve babası merdivene doğru hareket etti. Çıkan tartışmada kalabalıklaşan 20 kişilik grup Hakan Çakır, ağabeyi ve babasına bıçaklarla saldırdı. Korkunç olayda Hakan Çakır hayatını kaybetti.

Ankara’da Katledilen Hakan Çakır’ın Babası Tehditlere Diz Çökmedi: Kefenimizi Giydik Dolaşıyoruz, Geri Adım Atmayacağım’ - Resim : 4
Tutuklanan saldırganların sosyal medya paylaşımları

"ELİNDE DÖNER BIÇAĞI VARDI"

Baba Şahin Çakır o anları şöyle anlattı:

Biri ‘5 dakikaya göreceksiniz siz’ deyip tehditler savurdu. Gerçekten de 5 dakika geçmeden üzerimize 20 kişiyle saldırdılar. Babaları en öndeydi. Elinde döner bıçağı vardı. Bizim elimizde hiçbir şey yoktu. Sadece kendimizi savunmaya çalıştık. Ambulans da, polis de çok geç geldi.

