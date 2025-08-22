6 Yıl Olacak, Gülistan Doku'dan Hâlâ Haber Yok... Dosya Raftan İndi, Kent Altüst Ediliyor! Özel Ekipler Devrede

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasını raftan indiren Başsavcı Ebru Cansu, özel bir ekiple kentteki tüm güvenlik kamerası ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını incelemeye aldı. Diyarbakır’daki ailesi ise umutla kızlarının akıbetini öğrenmeyi bekliyor.

Tunceli’de, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) 5 Ocak 2020’de kaybolmasının üzerinden neredeyse altı yıl geçti. Ancak Doku’nun ailesinin ve adaletin peşindeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Haziran 2024 kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını yeniden açtı. Oluşturulan özel bir ekip, Doku’nun kaybolduğu gün ve bir önceki güne ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını titizlikle inceliyor.

ANNE BEDRİYE DOKU’NUN GÖZYAŞLARI

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Çayırdere Mahallesi’nde yaşayan Doku ailesi, kızlarının fotoğraflarına, çalışma masasına ve kitaplarına bakarak gelecek bir haberi umutla bekliyor. Anne Bedriye Doku, adalete olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

“Kızım bu masada ders çalıştı, üniversite kazandı. Çocukları çok seviyordu, ‘Okuyacağım, çocuklara faydam olacak’ derdi. 21 yaşında bir öğrencinin başına ne getirdiler? Beş yıl bitti, altıncı yıla giriyoruz. Gece gündüz ağlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan, Adalet ve İçişleri Bakanları’ndan rica ediyorum, kızımı bulun. Vicdanlı insanlar olduğuna inanıyorum. Kızımın kemiklerini istiyorum, bir mezarı olsun, o mezara sarılıp ağlayayım.

Anne Doku, eski Vali Tuncay Sonel’in “Kızınız intihar etti, bulacağım” sözlerini de sorguladı: “Kanıtın mı vardı? Dalgıçlar ‘Kızın bu suda yok’ dedi. Her yer kamera dolu, o gün niye kameralar bozuldu?

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak’ta Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptı. Yapılan ilk incelemelerde, Doku’nun bir minibüse bindiği KGYS kameralarınca tespit edildi, ancak nerede indiği belirlenemedi. Cep telefonunun son sinyalinin Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde verdiği belirlendi.

Dönemin Valisi Tuncay Sonel’in koordinesinde, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet ve Jandarma ekipleri ile çok sayıda gönüllüden oluşan 542 kişilik bir ekip, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle baraj gölünde geniş çaplı arama yaptı. Ancak Doku’ya ait hiçbir ize rastlanmadı ve çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Doku’nun kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen Rusya doğumlu erkek arkadaşı Zeinal A., olaydan yaklaşık iki yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Dört saat süren ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeinal A.’ya yurt dışı yasağı getirildi. Zeinal A.’nın babası E.Y. ise Gülistan Doku’ya ait kişisel bilgileri sosyal medyada ifşa ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

