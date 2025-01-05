Özgür Özel Gülistan Doku İçin Hesap Sordu: ‘5 Yıldır Aydınlatılamıyor, Nerede?’

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 4 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bugün itibariyle 5 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'dan hala bir iz yok.

Doku ailesi kızlarına ne olduğu sorusuna bir yanıt ararken, genç üniversite öğrencisi için bir soru da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi.

“GÜLİSTAN DOKU NEREDE?”

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Özgür Özel, Gülistan’ın fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: Gülistan Doku'ya ne olduğu 5 yıldır aydınlatılamıyor. Gülistan Doku'nun acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilene kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz: Gülistan Doku nerede?

Gülistan Doku'ya ne olduğu 5 yıldır aydınlatılamıyor.



Gülistan Doku'nun acılı ailesinin adalet talebi yerine getirilene kadar bu soruyu sormaya devam edeceğiz: Gülistan Doku nerede?#Gülistansız5Yıl pic.twitter.com/HrwhoDecc8 — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 5, 2025

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 4 Ocak 2020’de kaldığı KYK yurdundan çıkmış kayıplara karıştı. Genç kızın ailesi 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde genç kızın son olarak saat 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit edildi ancak Gülistan Doku'nun araçtan nerede indiği bulunamadı.

HİÇ BİR İZE RASTLANAMADI

Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen genç kıza ait bir ize rastlanmadı.

ŞÜPHELİ SEVGİLİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmada Gülistan’ı son gören kişi olduğu öne sürülen erkek arkadaşı erkek arkadaşı Zaynal Abarakov, şüpheli olarak geçti. Olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Abarakov hakkında yurt dışı yasağı konuldu.

SEVGİLİSİNİN POLİS BABASI İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan Abarakov'un babası E.Y. hakkında Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi.

"ZORLA ARACA BİNDİRİLDİ" İDDİASI

Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Abarakov'un, polislikten ihraç edilen babası E.Y.’ye ait olan ve polis tutanağında olaydan 1 gün önce Doku’nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak’ta il dışına çıkarıldığı ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği tespit edildi.

3 başsavcı değişen Gülistan Doku dosyası, Tunceli Başsavcılığı tarafından yeni baştan ele alındı. Dosyada henüz net bir sonuca ulaşılamadı.

Kaynak: Haber Merkezi