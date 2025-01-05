Asgari Ücrette Ara Zam Formülü Yeniden Gündemde: Cumhurbaşkanı Erdoğan İşareti Verdi

İşçileri temsilden Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan bulunan TÜRK-İŞ’in katılmadığı son toplantıda işveren ve hükümet temsilcileri asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirleyip duyurmuştu.

Başta TÜRK-İŞ olmak üzere sendikalardan ve siyasi isimlerden belirlenen asgari ücrete büyük tepki gelmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin ilan edilmesinin ardından AKP Grup toplantısında yaptığı açıklamada asgari ücretin içine sindiğini dile getirmişti.

Ancak kamuoyunda belirlenen asgari ücrete karşı büyük bir memnuniyetsizlik oluştu. AKP’nin girdiği kongreler sürecinde de parti teşkilatlarından gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında değişikliğe giderek katıldığı AKP Bursa İl Kongresinde belirlenen asgari ücretin içine sinmediğini ifade ederek, enflasyon planlarında bir sapma olması durumunda asgari ücreti yeniden değerlendirebileceklerini söyledi.

ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan, bu gelişmelerin ardından ekonomi ve siyaset kulislerinde konuşulan konuyu kaleme aldı.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM İDDİASI

Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarındaki bu değişimin ardında olası bir erken seçim ve asgari ücrete yapılacak ara zam iddialarının olduğunu ifade etti.

Zülfikar Doğan’ın yazısının ilgili kısım şu şekilde:

“Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, AKP grubunda MB’nin 2025 enflasyon hedefinin (yüzde 21) üstünde artırılan asgari ücretin ‘içine sindiğini’ söyledi. Ancak il kongrelerinde sahadaki kitlesel hoşnutsuzluğu görünce bu kez AKP Bursa İl Kongresinde yeni asgari ücretin ‘içine sinmediğini’ ifade etti. İşverenlerin daha fazla ücret verebileceğini, enflasyonda bir sapma olursa asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini vurguladı.

Türk-İş aralık ayı açlık sınırını 21 bin 83 TL, yoksulluk sınırını 68 bin 675 TL olarak duyurdu. Dolayısıyla Erdoğan’ın olası bir erken seçimi kazanacağına inanması halinde, şubatta açlık sınırının altında kalacak asgari ücreti haziranda tekrar artırmayı gündeme alabileceği siyaset ve ekonomi kulislerinde dile getiriliyor.”

Kaynak: ANKA