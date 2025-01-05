Gözler Kritik Kabine Toplantısında: Emekli ve Memura Refah Payı Gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2025’in ilk toplantısını yarın Beştepe’de yapacak. Milyonlarca emekli ve memurun gözü de bu toplantıda olacak. Toplantıda, memur ve emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler başta olmak üzere Suriye’de yaşanan gelişmelerin de toplantının ana gündem konularından birisi olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın oranı da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi aylıklarında ise yüzde 15,69 artışa gidildi. Zam oranı memur ve emeklileri tatmin etmezken, gözler olası bir refah payı artışına çevrildi.

Yılın ilk Kabine toplantısında, memura refah payı ve en düşük emekli maaşının artırılması ihtimalleri masaya yatırılacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme beklenirken, olası düzenlemenin bütçeye etkileri de değerlendirilecek.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER TOPLANTININ ANA KONULARINDAN

Öte yandan, Kabine toplantısında dış politikada masaya yatırılacak konuların başında Suriye’de yaşananlar geliyor. Komşu ülkenin yeniden imar çabalarına katkı sağlama çalışmaları değerlendirilecek konular arasında yer alacak. Altyapı, enerji ve tarım gibi alanlarda tespitler Kabine’nin gündeminde yer alacak.

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröre karşı mücadele sürerken, operasyonların detayları masaya yatırılacak. İsrail’in Gazze’ye insanlık dışı saldırıları ve ateşkes süreci de ele alınacak konular arasında yer alacak.

Toplantının ardından, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi