Zamlı Emekli Maaşlarının Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte Yeni Ödeme Takvimi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 maaş zammı yüzde 15,75 olarak belirlenmesinin ardından gözler bu kez zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. İşte milyonların zamlı maaşlarının yatacağı tarih...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 maaş zamları belli oldu. Son altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenen %15,75'lik zam oranı, emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.
Maaşlara yapılacak zam oranın belli olmasının ardından milyonlarca emekli, zamlı maaşlarının hesaplarına yatacağı tarihi merakla bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak.
Ayrıca, emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu. Bu konuda yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak. İşte zamlı emekli maaşlarının hesaplara yatacağı tarihler...
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.