Zamlı Emekli Maaşlarının Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte Yeni Ödeme Takvimi

Maaşlara yapılacak zam oranın belli olmasının ardından milyonlarca emekli, zamlı maaşlarının hesaplarına yatacağı tarihi merakla bekliyor. Yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak.

Ayrıca, emekli maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra, maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı da merak konusu. Bu konuda yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.