Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler için Kara Haberi Verdi! Kök Aylığı Bu Rakam Olanlar Zam Alamayacak
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdursun, kök aylıklarıyla ilgili uyarıda bulunarak zam alamayacak emeklileri duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışlarının %11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %15.74 oranında olduğunu belirtti. Ancak bu artışların, emekli maaşlarını bekleyen milyonlarca kişi için yeterli olmadığını ifade etti.
SEYYANEN ZAM UYARISI
Erdursun, "Refah payı da verilecektir, ancak oransal artış emekliyi mutlu etmez. Emekliye seyyanen zam yapılmalı!" dedi.
Ayrıca, en düşük emekli maaşlarının 12.500 TL’de kaldığını belirten Erdursun, “En düşük kök aylığı 10.800 liraya kadar olanlar %15.75 oranında fark alsa dahi emekli aylığı 12.500 lirada kalır. En düşük emekli aylığınada düzenleme yapılarak 15.000 liraya tamamlanır diye düşünüyorum. Bu düzenleme bu aya yetişmez ise yaklaşık 3-3.5 milyon kişi Ocak ayında zam sonrası 12.500 lira almaya devam eder. Farklar Şubat ayında ödenir” ifadelerini kullandı.
FARKLAR ŞUBAT AYINDA ÖDENECEK
Erdursun, bu düzenlemenin bu aya yetişmeyeceğini, Ocak ayında yapılan zammın ardından 3-3.5 milyon kişinin 12.500 lira maaş almaya devam edeceğini ve farkların Şubat ayında ödeneceğini belirtti.