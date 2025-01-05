Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler için Kara Haberi Verdi! Kök Aylığı Bu Rakam Olanlar Zam Alamayacak

Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, memur ve memur emeklilerine yapılan maaş artışlarının %11.54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %15.74 oranında olduğunu belirtti. Ancak bu artışların, emekli maaşlarını bekleyen milyonlarca kişi için yeterli olmadığını ifade etti.