AKP'den Aldığı İhale ile Gündem Olan Mühendislik ve İnşaat Devi İflas Bayrağını Çekti

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 26 Aralık 2024 tarihli kararına göre, davacıların konkordato talebi kabul edilerek 9 Ocak 2025’ten itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet tanındı. Karar, 7101 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri gereğince alındı.

Mahkeme, borçluların mal varlıklarının korunması adına gerekli tedbir kararlarının uygulanmasına hükmetti. Ayrıca, Hukukçu Ender Ölçücüoğlu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Melek Bolat ve İnşaat Mühendisi Semih Nakip Konkordato Kesin Komiser Heyeti olarak görevlendirildi.

İTİRAZ İÇİN 7 GÜN SÜRE VERİLDİ

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, karar gereği, konkordato kesin mühleti Resmi İlan Portalı ve Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanacak. Alacaklılar, kararın ilanından itibaren yedi gün içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

ŞİRKETİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Arez Yapı Mühendislik’in ekonomik krize direnememesi ve konkordato kararı alması, sektördeki belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Şirketin iflas sürecinden nasıl etkileneceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

2020 yılında dönemin AKP’li Keçiören Belediye Başkanlığı'na bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, kentin ortasına inşa ettiği taklit Estergon Kalesi'ne asansör eklenmesi için bir ihale düzenlemiş, Kamu İhale Kurumu'nun verilerine göre, “Estergon Kalesi Asansör Yapım İşi” adı altında yapılan ihaleye üç şirket katıldı. İhaleyi, 481 bin TL teklif veren Arez Yapı Mühendislik İnşaat Şirketi kazanmıştı. Ancak, ihaleye katılan ve projeyi üstlenen şirket, son dönemde ekonomik zorluklar nedeniyle iflas kararı aldı.