Bursa'da 40 Yıllık Kereste Devi Borca Battı! Mahkeme İflas Kararı Verdi
1984 yılında Orman Yüksek Mühendisi Dinç Yazıcıoğlu tarafından kurulan ve kereste sektöründe önemli bir yere sahip olan Yazıcıoğlu Orman, ekonomik zorluklara dayanamayarak iflas etti.
Murat Beyaz
Daha önce 3 ay konkordato için geçici mühlet kararı verilen şirket hakkında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın yeni konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.
BORCA BATIK DURUMDA
Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Yazıcıoğlu Modüler Mobilya Orman Ürünleri şirketinin konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, firmanın borca batık durumda olduğunu belirterek 25 Aralık 2024 tarihi itibarıyla iflaslarına hükmetti.
Mahkeme, iflas kararının gecikmeksizin Bursa ve İnegöl’deki ilgili iflas müdürlüklerine bildirilmesine, konkordato sürecinde alınan tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiseri Özkan Demir’in görevine son verilmesine karar verdi.
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