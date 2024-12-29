İzmir'in Dev AVM'si İflas Batağında! Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

İzmir merkezli Sarnıç Alışveriş Merkezi'nin mali sıkıntılar nedeniyle başvurduğu konkordato süreci kapsamında yeni bir karar alındı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
İzmir'in Dev AVM'si İflas Batağında! Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sarnıç AVM’nin 3 aylık geçici mühlet süresinin ardından, 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, 20 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada, Sarnıç AVM’nin konkordato sürecinde başarı sağlanabileceğini değerlendirerek Türk İcra ve İflas Kanunu'nun 289. maddesi gereğince 1 yıllık kesin mühlet kararı aldı.

İzmir'in Dev AVM'si İflas Batağında! Mahkemeden 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı - Resim : 1

Kesin mühlet süresi boyunca, AVM’nin mali yapısını düzeltmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi için komiser olarak Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker’in görevine devam edeceği açıklandı. Ayrıca, ihtiyati tedbirlerin de bu süreçte uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Sarnıç Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti. adına başlatılan bu süreç kapsamında, şirketin alacaklılarıyla olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve mali sorunlarının çözülmesi için yasal düzenlemeler yapılacak.

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