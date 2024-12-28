Uygun Fiyatlı Ev Dönemi Başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek Peş Peşe Duyurdu: 250 Bin Yeni Konut Geliyor

Konut fiyatları için beklenen adım atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşlara ucuz konut müjdesi vermişti. Konut arzını artırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, “Deprem nedeniyle başlatılan konut seferberliği kapsamında 200 bin konut bu yıl sonunda teslim edilecek. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içinde 250 bin konut daha inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahibi olmasını ya da ev kiralamasını kolaylaştıracağız’ demişti.

HERKESİN ULAŞABİLECEĞİ FİYATLARDA OLACAK!

Bakan Şimşek’in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Bursa’daki kongresinde sosyal konut projeleri ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan 2025 yazında sabit gelirli vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatacaklarını duyurdu.

Erdoğan, vatandaşların erişebileceği fiyatlarla 1+1 konutların üretileceğini ifade ederken, “Deprem bölgelerindeki inşaat faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlanacağı yaz aylarında, sabit ücretli vatandaşlarımızın rahatlıkla satın alabileceği sosyal konut projelerine başlayacağız. Bu adımla birlikte konut ve kira fiyatlarındaki şişkinliğin doğal olarak azalmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi