Hazır Beton Devi İflasın Eşiğinde! Mahkemeden Geçici Mühlet Kararı

Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Aypaş Hazır Beton, konkordato talebinde bulunarak borçlarını yeniden yapılandırmak ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için hukuki süreci başlattı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Hazır Beton Devi İflasın Eşiğinde! Mahkemeden Geçici Mühlet Kararı

Başvuruyu değerlendiren Fatsa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Aypaş Hazır Beton, başvurusunda küresel ekonomik krizin etkisiyle mali zorluklar yaşadığını ve finansman sorunları nedeniyle konkordato talep ettiğini belirtti. Mahkeme, şirketin mali durumunu denetlemek ve süreçleri kontrol altında tutmak üzere geçici konkordato komiseri görevlendirdi.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Mahkeme tarafından 18 Aralık 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Karara göre, alacaklılar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz dilekçesiyle mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

Hazır Beton Devi İflasın Eşiğinde! Mahkemeden Geçici Mühlet Kararı - Resim : 1

Karar, sadece Aypaş Hazır Beton’u değil, aynı zamanda bağlı ortaklıklar olan Öz Aydemir İnşaat ve Öz Aydemir Yapı şirketlerini de kapsıyor. Şirketler, Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteriyor. Konkordato sürecinin nihai karara bağlanması, mahkeme tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında netlik kazanacak.

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