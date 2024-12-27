İflas Bayrağını Çeken 36 Yıllık Çöp Konteyner Devi Hakkında Flaş Gelişme! Mahkeme Noktayı Koydu

Daha önce verilen 3 aylık geçici mühlet, 24 Aralık 2024 tarihli duruşmada mahkeme tarafından 2 ay süreyle uzatıldı. Yeni duruşma tarihi ise 21 Şubat 2025 olarak belirlendi.

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre mahkeme, şirketin mali durumunu denetlemekle görevli konkordato komiserlerinin görevlerinin de bu süre boyunca devam etmesine karar verdi. Böylece Hedef Çöp Konteyner, mali sıkıntılarını aşmak ve yeniden denge sağlamak için ek bir zaman kazandı.

36 YILLIK SEKTÖR DEVİ DAHA FAZLA DAYANAMADI

1985 yılında kurulan Hedef Çöp Konteyner, “temiz ve yeşil bir çevre üretim” sloganıyla sektörde öncü firmalardan biri olarak faaliyet gösteriyor. 5 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikasında ürettiği metal, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerleriyle hem yurtiçi hem de yurtdışı taleplere yanıt veren firma, Türkiye’nin dört bir yanında ve Bulgaristan, Fas, Irak, Romanya, Rusya gibi ülkelerde de ürünlerini kullanıma sunuyor.

EKONOMİK ZORLUKLAR SONUNU GETİRDİ

Son dönemde Türkiye genelinde yaşanan ekonomik zorluklar, büyük ve köklü firmaları da etkiliyor. Hedef Çöp Konteyner, mali sıkıntılarını aşmak için konkordato başvurusunda bulunan firmalar arasında yer aldı. 20 Eylül 2024’te verilen ilk geçici mühlet kararı, 3 aylık bir süre için tanınmıştı.

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

24 Aralık 2024 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme, firmanın konkordato sürecinde ilerlemesini değerlendirerek 2 ay daha ek süre tanıdı. Bu süre içinde konkordato komiserleri tarafından hazırlanan raporlar, firmanın gelecekteki durumu açısından belirleyici olacak. Mahkeme, firmanın borçlarını yeniden yapılandırarak mali istikrarını sağlayıp sağlamadığına dair kararını 21 Şubat 2025 tarihinde yapılacak duruşmada verecek.