Eskişehir Merkezli İnşaat Devi Şirket Battı! 10 Banka ve Çok Sayıda Şirkete Borcu Vardı, Mahkeme Son Noktayı Koydu

Egemen Plan Proje’nin, Denizbank A.Ş., Anadolu Bankası A.Ş., Türkiye Ziraat Bankası A.Ş., Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., ING Bank A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Şekerbank T.A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. gibi pek çok kuruma ve bankaya borcu olduğu belirtildi.

KONKORDATO TASDİKİ ONAYLANDI

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21 Haziran 2023 tarihli kararına ilişkin itirazları değerlendirerek şu kararları aldı:

Egemen Plan Proje ve şirket yöneticilerinden Egemen Temizsoy’un konkordato talepleri kabul edilerek borçların yeniden yapılandırılmasına karar verildi.

Şirketin borçlarının, konkordato tasdik kararının kesinleştiği tarihten itibaren 60 ay içinde eşit taksitlerle ödenmesi hükme bağlandı.

Şirket yöneticilerinden Nuri Temizsoy’un konkordato talebi ise reddedildi.

TEDBİRLER KALDIRILDI, KAYYIM ATANMADI

Mahkeme, konkordato tasdik kararıyla birlikte daha önce uygulanan kesin mühlet tedbirlerini kaldırdı ve kayyım atanmasına gerek olmadığına hükmetti. Ayrıca, rehinli alacaklar konusunda herhangi bir karar alınmadı.

KONKORDATO SÜRECİNİN SONUÇLARI

Konkordato tasdik kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte şirket, borçlarını belirlenen plana göre ödemeye başlayacak. Kararın, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kamuoyuna ilan edilmesi ve ilgili taraflara bildirilmesi kararlaştırıldı.

Egemen Plan Proje İnşaat, bu süreçten sonra faaliyetlerine yeniden yapılandırılmış bir borç planıyla devam edecek.