Faiz Kararı Öncesi Dolar ve Euroda Son Durum
Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın bugün alacağı para politikası kararına çevrilmişken, dolar güne 35,2790 liradan, Euro 36,6810 liradan başladı. İşte döviz kurlarında son durum.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde, İstanbul serbest piyasada dolar 35,2790 liradan, Euro 36,6810 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,2770 liradan alınan dolar, 35,2790 liradan satılıyor. 36,6790 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 36,6810 lira olarak belirlendi.
Dolar, 9.50 itibarıyla 35,2891’den işlem görürken, Euro ise 36,7561’den işlem görüyor
Dün doların satış fiyatı 35,1960 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 36,5950 lira olmuştu.
GÖZLER MERKEZ’İN KARARINDA
Ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.
Kaynak: Haber Merkezi