Vatandaş Enflasyonun Düşeceğine İnandı! Ekonomide İyileşme Sinyalleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi. Böylece vatandaşın enflasyon beklentisi 2 aydır üst üste düşüş yaşadı.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ YÜZDE 21

Enflasyon kasım sonu itibarıyla yüzde 47,09 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2025 sonu için yüzde 21.

Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonun 2025 sonu için yüzde 17,5 olması öngörülüyor.

HESAPLAMA BÖYLE YAPILIYOR

Veriler piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor.

TCMB, sektörel enflasyon verilerini haziran ayından itibaren yayımlamaya başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi