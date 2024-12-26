Merkez Bankası Faiz Kararı Belli Oluyor! Yılın Son Toplantısında Faiz İndirim Sinyali, 22 Ay Sonra İlk Kez...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

AYLAR SONRA İLK

Merkez Bankası son faiz indirimini Şubat 2023'te yapmıştı. Bu tarihte politika faizi 9 seviyesinden 8.5'e çekilmişti. Haziran 2023'e kadar sabit kalan faizler o günden sonra kademeli olarak yükseltilmişti. Mart 2024'te son faiz artırımının ardından son 9 aydır politika faizine dokunulmadı.

Kaynak: Haber Merkezi