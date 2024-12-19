Tarım ve Yem Denilince Akla Gelen İlk Firmalardandı! Türk Tarım Devi Konkordato Talep Etti

Konya merkezli Anadolu Yemcilik ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Tarım ve Yem Denilince Akla Gelen İlk Firmalardandı! Türk Tarım Devi Konkordato Talep Etti

Şirketin başvurusunu değerlendiren Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya geçici mühlet tanıyarak süreci başlattı. Mahkeme, şirketin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi ve borçlarını yeniden yapılandırabilmesi amacıyla 2 aylık ek süre verdi.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Anadolu Yemcilik, küresel ekonomik krizin Türkiye'deki etkilerinin derinleşmesiyle mali sıkıntılar ve finansman sorunları yaşadığını belirtti. Başvuruyu inceleyen mahkeme, firmanın durumunu denetlemek üzere geçici konkordato komiseri görevlendirdi.

Tarım ve Yem Denilince Akla Gelen İlk Firmalardandı! Türk Tarım Devi Konkordato Talep Etti - Resim : 1

RESMİ DUYURU İLE SÜREÇ UZATILDI

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayımlanan resmi ilanla, Anadolu Yemcilik'in konkordato geçici mühlet süresinin 26 Aralık 2024 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi. Ayrıca, 26 Eylül 2024 tarihli ihtiyati tedbir kararlarının da aynen devamına karar verildi.

Konkordato sürecinin denetimi, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İbrahim Eke'nin geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesiyle sürdürülüyor. Mahkemenin nihai kararı ilerleyen duruşmalarda netleşecek.

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