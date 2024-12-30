Yılın Son Haftasında Dolar ve Euroda İvme Yukarıya Döndü

Yılın son haftasına girerken, dolar ve euroda yükseliş görülüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,2860 liradan, euro ise 36,8510 liradan satılıyor.

Yılın Son Haftasında Dolar ve Euroda İvme Yukarıya Döndü

Küresel piyasalardaki dengesizlik ve Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle yıl boyu inişli çıkışlı bir seyir izleyen döviz kuru, yılın son haftasına girerken yine dalgalı bir seyir izliyor. Vatandaşın her gün takip ettiği dolar ve euroda 30 Aralık 2024 günü yükseliş eğilimi devam ediyor.

Yılın Son Haftasında Dolar ve Euroda İvme Yukarıya Döndü - Resim : 1

İstanbul serbest piyasada 35,2840 liradan alınan dolar, 35,2860 liradan satılıyor. 36,8490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,8510 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,2220 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7810 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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