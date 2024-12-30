Ekonomiye Güven 8 Ayın Zirvesinde

Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında %1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı. Endeks böylece Nisan ayında gördüğü 99,0 puanın ardından en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi %1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 113,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi