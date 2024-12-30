Son 1 gün, O Cep Telefonlarının Hepsi Kapatılacak! Süre 7 Yıldan 1 Yıla Düşürülmüştü, Yeni Yılda 45 Bin TL...

1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren yönetmelik ile 1 yıl kesintisiz sinyal alınamayan cep telefonları için son 1 güne girildi. Süre 7 yıldan 1 yıla düşürülmüştü, hepsi kapanacak… Cep telefonunu yeniden kullanmak isteyen cihazın son kullanıcılarının ise e-Devlet üzerinden yeniden kayıt oluşturması gerekecek.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Son Güncelleme:
Son 1 gün, O Cep Telefonlarının Hepsi Kapatılacak! Süre 7 Yıldan 1 Yıla Düşürülmüştü, Yeni Yılda 45 Bin TL...

Bir yıl kullanılmayan cep telefonları kapatılacak. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 2023 yılının son aylarında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmelikte yer alan "kesintisiz yedi yıl" ibaresi "son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinecekti. Ve kullanılmayan cep telefonlarında son 1 güne girildi. Sinyal alınamayan tüm telefonlar tek tek kapatılacak.

Son 1 gün, O Cep Telefonlarının Hepsi Kapatılacak! Süre 7 Yıldan 1 Yıla Düşürülmüştü, Yeni Yılda 45 Bin TL... - Resim : 1

SON KULLANICI ŞARTI

Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve yeniden beyaz listeye alınacak.

Son 1 gün, O Cep Telefonlarının Hepsi Kapatılacak! Süre 7 Yıldan 1 Yıla Düşürülmüştü, Yeni Yılda 45 Bin TL... - Resim : 2

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

Sinyal alınamadığı için kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİNE DEV ZAM!

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti yüzde 43,93 zamlanarak 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cep Telefonu
Son Güncelleme:
Audi'yi Çok Görmüştük, Şimdi de Villa Çıktı... 9 Emekli Maaşı 7 Asgari Ücrete Denk: Ali Erbaş'ın Lüks Lojmanına Ödediği Kira 1000 TL Bile Değil Şimdi de Villa Çıktı! 9 Emekli Maaşı, 7 Asgari Ücrete Denk
54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü? İşte Şaşırtan Hikayesi 54 Yıldır Futbolda Kullanılan Sarı ve Kırmızı Kartın Nasıl Ortaya Çıktığını Hiç Düşündünüz mü?
Altın Fiyatları için 'Yeni Yıla Kadar Çok Muhtemel' Diyerek Açıkladı: İşte 2024'ün Son Haftasında Gram, Çeyrek Altın Fiyatları... Altın için 'Yeni Yıla Kadar Çok Muhtemel' Diyerek Açıkladı
Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor Evde Tarçın Çubuğu Yakmanın Bilinmeyen Faydaları! Anında Etkisini Gösteriyor