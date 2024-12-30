Son 1 gün, O Cep Telefonlarının Hepsi Kapatılacak! Süre 7 Yıldan 1 Yıla Düşürülmüştü, Yeni Yılda 45 Bin TL...

Bir yıl kullanılmayan cep telefonları kapatılacak. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 2023 yılının son aylarında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yönetmelikte yer alan "kesintisiz yedi yıl" ibaresi "son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi.

1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinecekti. Ve kullanılmayan cep telefonlarında son 1 güne girildi. Sinyal alınamayan tüm telefonlar tek tek kapatılacak.

SON KULLANICI ŞARTI

Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve yeniden beyaz listeye alınacak.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

Sinyal alınamadığı için kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİNE DEV ZAM!

Yeni yılda IMEI kayıt ücreti yüzde 43,93 zamlanarak 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya yükselecek.

Kaynak: Haber Merkezi