Manisa'nın Konserve Devine Konkordato Şoku! Türkiye'nin Önde Gelen Gıda Firmasıydı

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Has Çelik Sebze Meyve İşleme Tarım ve Gıda Ürünleri Depolama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile aynı grup içinde yer alan HMC Food Gıda Sanayi İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi, Hamza Çelik – Çelik Plastik ve Harun Çelik için 24 Aralık 2024 tarihinden itibaren 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Gerçek Gündem'den Murat Beyaz'ın haberine göre, mahkeme, konkordato talebini değerlendirmek üzere mali müşavir Evren Çetinler, hukukçu Esen Yeğin ve Prof. Dr. Mahmut Karğın’dan oluşan bir komiser heyeti görevlendirdi.

7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Karar kapsamında, konkordato sürecine itiraz etmek isteyen alacaklılar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde delilleriyle birlikte mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

FALİYETLERİNE DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ 3 AY SONRA NETLEŞECEK

Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarında yer alan ve gıda sektöründe önemli bir konuma sahip olan Has Çelik, aynı zamanda grup şirketleri aracılığıyla ithalat, ihracat ve depolama faaliyetleri yürütüyordu. Ancak ekonomik zorluklar ve yükümlülüklerini yerine getirememe nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Konkordato süreci, firmanın alacaklılarına ödeme yapabilmesi için belirli bir süre tanınmasını hedefliyor. Süreç sonunda firmanın iflas mı edeceği, yoksa faaliyetlerine devam edip edemeyeceği belirlenecek.