Yeni Asgari Ücreti Daha Hesaplarda Görmediler! TÜRK-İŞ’in Açlık Sınırı İle Arasında Sadece 1000 TL Kaldı

Asgari ücret zammı yüzde 30 olarak belirlendi. Böylece 2025 yılı asgari ücreti net 22.104 TL'ye yükseldi. Rakam tepki toplamaya devam ederken TÜRK-İŞ'in kırmızı çizgisi olan açlık ve yoksulluk sınırı rakamları ortaya çıktı. Bu kapsamda Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 20 bin 561,65 TL'den 21 bin 83,28 TL’ye çıktığını bildirdi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAM MALİYETİ 27 BİN LİRAYI AŞTI

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, aynı ayda gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) isze 66 bin 976,06 TL'den 68 bin 675,17 TL’ye ulaştı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 27 bin 364,71 TL ’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,54 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 46,09 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi