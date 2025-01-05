2 Köklü Firma Birden İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Dengeler Değişti

Mermer sektörü ve kurumsal hizmetler alanında hizmet veren Erex Mermer Madencilik İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş., mahkemeye başvurarak mali koruma talebinde bulundu.

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, her iki şirket için 3 aylık geçici konkordato koruma kararı aldı. Bu kararın ardından şirketlerin mali durumlarının düzenlenmesi ve alacaklılarla anlaşma süreçlerinin yürütülmesi amaçlanıyor.

KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkeme, şirketlerin süreçlerini yönetmek üzere konkordato komiser heyetleri atadı. Erex Mermer için bağımsız denetçi Hatmeş Belfu Dinğil, mali müşavir Engin Erenler ve avukat Canan Ulutürk Akçil görevlendirilirken, TRNET Kurumsal Hizmetler A.Ş. için ise mali müşavir Hatmeş Belfu Dingil, bağımsız denetçi Emine Karaman ve avukat Jülide Keleş Yarışan komiser olarak atandı.

KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKET SAYISI ARTIYOR

Son dönemde Denizli’de konkordato ilan eden şirketlerin sayısında artış gözlemleniyor. Uzmanlar, bu durumun sektörel daralmalar ve ekonomik dalgalanmalarla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.