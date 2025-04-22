Gülistan Doku Dosyası Raftan İndirildi: Özel Ekip Kuruldu, Deliller Yeniden İnceleniyor

Gülistan Doku'dan Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kızlarının kayıp olduğunu anlayan ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği tespit edildi.

542 KİŞİ GÜLİSTAN'I ARADI

Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalara son verdi.

İKİ YIL SONRA İLK GÖZALTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu ifade edilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık iki yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Dört saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Zeinal A., hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A., sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla görüşmek istediği aktarmıştı.

Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizlilik gerektiren kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y. hakkında kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezası verdi.

POLİS BABA İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu için de sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından Zeinal A.'nın babası E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi.

Ayrıca Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.'nın polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan ve polis tutanağında olaydan bir gün önce Doku'nun zorla bindirilmeye çalışıldığı öne sürülen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak'ta il dışına götürüldüğü ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği tespit edildi.

KADIN BAŞSAVCI DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, Gülistan Doku dosyasını inceledi.

Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Cansu’nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Dosyadaki delilleri yeniden inceleme alan özel ekip, çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: DHA