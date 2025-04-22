11 Yıllık 'Cehennem Melekleri' Davası! Türkiye'de Yakalandılar, Almanya'da Gündem Oldu

Telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 122 milyon lira vurgun yaptığı belirlenen ve Alman makamlarının şikayetiyle Türkiye’de gözaltına alınan şüphelilerle ilgili bilgiler, Almanya'nın gündemine bomba gibi düştü.

Alman Bild gazetesi, Türkiye’deki operasyonu ve “Hells Angels” (Cehennem Melekleri) isimli grubun üyesi olan bir şüphelinin bundan 11 yıl sene önce Almanya'da karıştığı cinayeti ayrıntılarıyla inceledi. Habere göre, 10 Ocak 2014 tarihinde Berlin'de 'Expekt' isimli bahis bürosuna baskın yapıldı.

Baskında o dönemde 24 yaşında olan ve “Cehennem Melekleri”ne mensup olan Ali Erdi A. isimli şüpheli, Tahir Özbek’in üzerine koşan üçüncü kişi oldu. Bundan saniyeler sonra A.'nın beraberindeki silahlı kişilerden biri 26 yaşındaki Özbek’i altı kez ateş ederek öldürdü. Haberde, Özbek’in polis tarafından bilinen bir fail olduğu belirtildi.

Ali Erdi A. cinayetten hemen sonra Türkiye'ye kaçtı. Cinayete dair dava Kasım 2014'te başladı. O dönemde 35 yaşında olan Kadir Padir’in yönetimindeki “Cehennem Melekleri”nin 10 üyesine resmi olarak suçlama yöneltildi. 2019 yılında sonuçlanan davada, Ali Erdi A.’nın sekiz “suç ortağı” cinayet sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Padir de cinayete azmettirme suçundan mahkum oldu. Almanya’daki dava Ali Erdi A.’nın gıyabında görülürken, şüpheli Türkiye’de gözaltına alındı.

Şüpheli Ali Erdi A. yıllardır bahis bürosunda işlenen cinayet dolayısıyla Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranıyordu. Bild’in haberinde, Türkiye’nin hem Almanya hem Türkiye vatandaşı olan Ali Erdi A.’yı Almanya’ya iade edip etmeyeceğinin netlik kazanmadığına işaret edildi.