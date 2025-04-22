Sporcunun Kahreden Ölümü: Kalp Krizi At Üstünde Yakaladı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde düzenlenen dostluk cirit maçında, at üzerinde kalp krizi geçiren sporcu Adem Geyik yaşamını yitirdi. Geyik'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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Sporcunun Kahreden Ölümü: Kalp Krizi At Üstünde Yakaladı

Olay, Uzunyayla Mahallesi'nde bulunan cirit sahasında meydana geldi. Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçının ikinci yarısında Uzunyayla takımının oyuncularından 45 yaşındaki Adem Geyik, at üzerinde aniden fenalaşarak yere düştü.

AT ÜSTÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hareketsiz kalan Geyik, çevredeki vatandaşların yardımıyla köyden çıkarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı. 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen Geyik, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk değerlendirmede, Geyik’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Cirit sporuna olan tutkusu ve camiadaki sevilen kişiliğiyle tanınan Adem Geyik’in, kısa süre önce arkadaşlarıyla kaydedilen bir görüntüsünde, bir kişinin “Sizi çekeyim hatıra olsun. Öldüğünüzde hatırlarlar” dediği anlar da duygulandırdı.

Kaynak: İHA

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