Koruyucu Ailelere Umut Olan Emsal Karar: Ayda İki Gün Görüş Hakkı

Geçtiğimiz günlerde koruyucu aileleri yakından ilgilendiren tarihi bir hukuk kararına imza atıldı. Henüz bir aylıkken evlat edinilmek üzere koruyucu aileye teslim edilen ve sekiz yıl boyunca bu aileyle büyüyen küçük bir kız çocuğu, biyolojik annesinin açtığı dava sonucu koruyucu ailesinden alınarak biyolojik annesine teslim edildi. Ancak koruyucu aile, çocuğu görme hakkı için verdiği hukuk mücadelesini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Mahkeme, çocuğun üstün yararını gözeterek koruyucu aileye ayda iki gün görüş izni verilmesine karar verdi. Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan birçok aile için emsal niteliği taşıyor.

Koruyucu ailenin avukatı Ayşe Uyanık, tv100'e yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın benzer davalarda genellikle biyolojik aile lehine karar verdiğini hatırlatarak, bu davanın önemine dikkat çekti.

Uyanık, "Koruyucu ailelik sıfatını kaybettiğinizde, çocuğun hayatında bir yabancı haline geliyorsunuz. Bu durumun yarattığı boşluğu doldurmak ve bağların tamamen kopmaması için mahkemeden görüşme hakkı talep ettik. Mahkemenin verdiği karar bu nedenle çok kıymetli ve emsal niteliğinde" dedi.

Avukat Uyanık, dava sürecine dair detayları da paylaştı:

"Aile, çocuğu bir aylıkken koruyucu aile olarak alıyor. Çocuk dört yaşına geldiğinde biyolojik anne, geri almak için dava açıyor. Dava sonucunda, çocuk sekiz yaşına geldiğinde biyolojik ailesine teslim ediliyor. Ancak bu süreçte, çocuğun sekiz yıl boyunca büyüdüğü, bağ kurduğu, sevgi dolu bir ortamda yaşadığı unutulmamalı."

Biyolojik annenin, koruyucu ailenin görüşme talebine sıcak bakmadığı bilinirken, mahkemenin verdiği karar, çocuğun duygusal gelişimi ve psikolojik sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Çocuğun yüksek yararının gözetildiği bu karar, koruyucu ailelerin yıllar süren emeklerinin tamamen göz ardı edilmemesi adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: tv100