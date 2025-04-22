Düzce'de Feci Kaza! 7 Yaralı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzce'de Feci Kaza! 7 Yaralı

Kaza, Kaynaşlı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 06 EMT 575 plakalı Tofaş Fiat marka hafif ticari araç ile 81 FH 389 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Nurullah T. (30), Özgür D. (20), Timurhan T. (23), Emrah Z. (38), Kemal K. (47), Zehra K. (47) ve Kadircan K. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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