Denizli'de Minibüs Tıra Çarptı, 1 Ölü

Denizli’nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs, dönüş yapmakta olan bir tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Denizli'de Minibüs Tıra Çarptı, 1 Ölü

Kaza, Denizli-Afyon karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 CPH 15 plakalı tır dönüş yapmaya çalıştığı sırada, Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki 20 AJC 726 plakalı minibüs tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde minibüs sürücüsü Şemdin Kılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kılıç’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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kaza Trafik kazası Denizli
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