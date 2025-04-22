Elif Kırav Katiliyle Aynı Karede! Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen cinayet tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Olayda, oyuncu Sevil Akdağ ile sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almış, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yankıları süren olayda şimdi de iki kadının birlikte eğlendikleri anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cinayetten kısa bir süre önce Akdağ ile Kırav'ın arkadaşlarıyla evde dans ettikleri görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde 4 arkadaşın çalan şarkıya eşlik ederek eğlendikleri görülüyor.

'HER YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ'

Fenomen Bade Taş da, Sevil Akdağ tarafından öldürülen arkadaşı Elif Kırav hakkında konuştu. Paylaştığı videoda gözyaşlarına boğulan Bade Taş, "Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var. İçten içe Elif'e takıktı. Ne zaman alkol ya da başka bir madde alsa Elif'i arıyordu. Elif'e ağlıyordu. Elif dahil kimsenin kendisini sevmediğini söylüyordu. Onu arkadaş çevremizde istemiyordum" ifadelerini kullandı.

Bade Taş, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"O gün beraber dışarı çıkıyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Sonra bu malum şahıs tuvalete gidip geldikten sonra hal ve hareketleri değişiyor. Elif de buna geceyi onunla devam etmek istemediğini söyleyerek bunu gönderiyor. Başka bir kız arkadaşıyla farklı bir mekana gidiyor. Sonra bu cani Elif'i arıyor. Kendisinin de gelmesi konusunda ısrar ediyor. Elif telefonu açmayınca yanındaki kız arkadaşını arıyor. Elif istemediğini söylüyor. Kafasının çok güzel olduğunu söylüyor. Keşke oradan çıkıp benim yanıma gelseydi.

Oradan çıkıyor ve Elif kendi evine gidiyor. Sonradan görüştüğü kız arkadaşı kendi evine gidiyor. Sabaha karşı cebinde kesici aletle Elif'in kapısına gidiyor. İçeride ne yaşandı bilmiyorum. Sadece ulaşılamasın diye telefonunu kapının önüne koymuş. Her yerinden bıçaklamış. Kaşından, gözünden, kalbinden 35-40 tane bıçak izi var. Bu halde annesi kızı buluyor" dedi.

'O GÜN SÖYLEDİĞİ YEMEĞİ YİYEMEDİ'

Acısını yaşamak istediğini ve paylaşım yapamadığını anlatan Taş, şunları söyledi:

"Annesi kaç kere kollarımda bayıldı. Ablası zaten ameliyatlı. Burada yayın açıp da yayın konusu yapacak başka şeyler uyduracak ne yaşıyorsunuz. Bu kadar mı kalbiniz köreldi. Paylaşım yapmıyorum, mesajlara cevap veremiyorum. Nefes alamıyorum. Hayatımda ilk kez tanıdığım bir insanı kaybettim ve en yakınımı kaybettim.

Size raporu veremediğim şov yapamadığım için özür dilerim. İzin verirseniz acımı yaşamak istiyorum. Benim kardeşim o gün söylediği yemeği bile yiyemedi. Bir lokma alamadan öldürmüş kardeşimi. Beni size burada açıklama mı yapacağım. Ne biçim insanlarsınız siz?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA