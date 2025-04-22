Öğrencilerden Okulda Resim Etkinliği

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, okul duvarlarına resim çizdi.

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Öğrencilerden Okulda Resim Etkinliği

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Kaynaşlı İlkokulu’nda duvar resmi etkinliği gerçekleştirdi.

Ortam Odaklı Sanat Dersi kapsamında 12 öğrencinin yer aldığı etkinlikte okul bahçesi duvarlarına Hacivat ile Karagöz’ün yanı sıra, Kral Şakir ve Niloya gibi çeşitli çizgi film karakterleri resmedildi.

Gönüllülük çalışmalarına yönelik gerçekleşen etkinlikte ilkokul öğrencileri ile bir araya gelen Düzce Üniversitesi öğrencileri, resim alanındaki teorik bilgilerini bu anlamlı etkinlikte uygulamaya dökerek yeteneklerini sergiledi.

Kaynak: AA

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