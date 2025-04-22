Bilecik'te Çocukları Eğlendiren Oyun

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar renkli anlar yaşadı.

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Bilecik'te Çocukları Eğlendiren Oyun

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), kente özgü çocuk oyunlarının oynandığı "Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları" etkinliği düzenlendi.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu'nda organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiir dinletisinin ardından öğrenciler, Bilecik'e özgü "mokacık", "şamuk", "mırık", "beşbeş", "aba kapmaca" ve "gelme top" oyunlarını oynadı.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Zileli, gazetecilere, oyunların kendilerince yürütülen bilimsel araştırma projesi sayesinde ortaya çıkarıldığını söyledi.

"Yaşlılarımızı ziyaret edip, onlarla röportajlar yaptık. Bu oyunlar, sokaklarda yaşlılarımızın çocukken oynadıklaroyunlar. Bu oyunları derledik ve raporlaştırdık. Dolayısıyla işin hem bilimsel hem de sosyal tarafı var. 40'tan fazla, kendine has isimleri olan oyun var. Çocuklar da oyunları beğendi. Burada önemli olan, bu oyunların sokaklarda çocuklar tarafından yeniden oynanması."

Kaynak: AA

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