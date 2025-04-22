THY'den Trabzon ve Rize İçin Açıklama! Bazı Seferler İptal Edildi

Trabzon ve Rize’de yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle Türk Hava Yolları (THY) bu kentlere yapacağı bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

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THY'den Trabzon ve Rize İçin Açıklama! Bazı Seferler İptal Edildi

Türk Hava Yolları (THY) Trabzon ve Rize’de yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımız, Trabzon ve Rize meydanlarda yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 22 ve 23 Nisan tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul - Trabzon / Trabzon - İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821 İstanbul - Rize / Rize - İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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