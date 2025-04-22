İzmir'de 23 Nisan’da Ulaşım Kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçları, Büyükşehir Meclisi kararı doğrultusunda 23 Nisan'da yüzde 50 indirimli olacak.

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İzmir'de 23 Nisan’da Ulaşım Kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemeler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı’nca bir karar yayımlanması durumunda ise ulaşım hizmetleri ücretsiz yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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