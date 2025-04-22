6 Şubat Depremlerini Nokta Atışı Bilmişti! Ünlü Astrolog Papanın Ölüm Tarihini de Bildi

6 Şubat depremlerinin tarihini ve büyüklüğünü aylar öncesinden bilerek gündem olan ünlü astrolog Zuhal Taşçı, Papa Franciscus’un 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'AYLAR ÖNCESİNDEN SÖYLEMİŞTİM'

Taşçı’nın Papa Franciscus’un ölüm tarihini de aylar öncesinden bildiği ortaya çıktı. X hesabından bir paylaşım yapan ünlü astrolog ‘Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu. Şaşırdık mı? Zaten aylar önce söylemiştim’ dedi.

'EN RİSKLİ DÖNEM NİSAN'

Taşçı, 12 Mart tarihinde papanın sağlık durumu için şu sözlerle uyarmıştı: 17.12.1936 doğumlu Papa’nın sağlık durumu astrolojik olarak önümüzdeki günlerde riskini koruyor olacak. En riskli dönem Nisan’ı atlatırsa ne ala Ekim’e kadar. Doğum saati verileri olmadığı için genel yorumdur. Takdiri elbette Allah verir.