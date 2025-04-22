Mahir Polat Hastaneye Yatırıldı

İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan, sağlık sorunları nedeniyle daha sonra (ev hapsi) tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yeniden hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE YATIRILDI

Mahir Polat, tekrar eden kalp damar sorunları sonrasında dirençli yüksek tansiyonun sürmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

NE OLMUŞTU?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülmüş, Polat'ın hipertansiyon hastası olduğu öğrenilmişti.

Polat'ın sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle cezaevinde kalmasının mümkün olmadığını belirten avukatları sık sık tahliye olması için çağrı yapmıştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gelinen son süreçte Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, sağlık sorunları nedeniyle konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiriyle tahliye edilmişti. Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti: Dinlenmem lazım, çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş, biliyorum. Bu toprakların insanını kalpten çok seviyorum, sağ olun.

Kaynak: Haber Merkezi