Bakıcısı Bebeğe Dehşeti Yaşattı! Sabaha Kadar Süren Ağlamaların Korkunç Sebebi Gizli Kamerada Ortaya Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti 1,5 yaşındaki bebekleri için bakıcı ilanı verdi. İlan üzerinden kendilerine ulaşan H.K. isimli bakıcı ile anlaşan çift bir süre sonra bebeklerinin hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

Geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi sonrasında bebeklerinin vücudunda morluk fark eden aile eve kamera yerleştirdi. Görüntülerde bakıcı H.K.’nın bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

'EVE KAMERA YERLEŞTİRDİK'

Ailenin şikayeti sonrasında gözaltına alınan bakıcı H.K. adliyeye sevk edildi. Bebeğin amcası Mustafa Kemal Kaya yaşananları şöyle anlattı:

Yeğenime 1,5 aydır bakıcı kadın bakıyor. Son dönemlerde bebeğimizin hareketlerinde değişiklikler olduğunu gözlemledik. Gece uyanmalar, aile bireylerine vurmalar, evden çıkınca sürekli arkamızdan ağlamalar gibi hareketleri olunca biz de şüphelenerek eve bir kamera yerleştirdik. Kameranın yerleştirildiği ilk gün kardeşim iş yerinde kamera görüntülerine bakmış. Bebeğine bakıcı tarafından yapılan şiddeti fark ediyor. Bunun üzerine durumu emniyet ekiplerine bildirdik. Bakıcı kadın emniyet güçlerince dün gözaltına alındı ve gece boyunca gözaltında kaldı.

'ÇOCUĞUMUZ VE AİLE ENDİŞELİ'

Ailenin avukatı Necva Fatihoğlu ise olaya ilişkin şunları söyledi: Ailemiz çocuğun hareketlerinden ve gece ağlayarak uyanmasından şüphelenmesi üzerine bakıcıdan şüphelendi ve maalesef bu kamerayla bütün görüntüler gördüğünüz üzere ortaya çıktı. Çocuğumuz ve aile son derece üzgün ve endişeli. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve umuyorum ki bu yargılama sonucunda en üst cezayı alarak tutuklu yargılanır ve tüm Türkiye'ye sosyal medyadan yayılacağı üzere caydırıcı bir ceza alır. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz.

Kaynak: İHA