Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Deprem Bölgesinde 23 Nisan Şenliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesinde kutlama programları gerçekleştirecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında depremden etkilenen dört ilde çocuklar için özel etkinlikler düzenleyecek. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da gerçekleştirilecek bu kutlamalar, 23 Nisan Salı günü saat 13.00 ile 18.00 arasında yapılacak. ​

Şenliklerde çocuklar için Sıfır Atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve tiyatro gibi çeşitli etkinlikler planlandı. Bu etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmesi ve bayram coşkusunu doyasıya yaşaması hedefleniyor. ​

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Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. ​

Etkinliklerin düzenleneceği yerler ise şöyle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Deprem Bölgesinde 23 Nisan Şenliği - Resim : 1

Kaynak: İHA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat depremleri Deprem
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