Fahtrettin Altun Paylaştı, İşte Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Trafiği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le Ankara’da görüşmeler gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.

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Fahtrettin Altun Paylaştı, İşte Cumhurbaşkanı'nın Diplomasi Trafiği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasisine devam ettiğini vurgularken, Ankara’da uluslararası camiamın pek çok aktörünün ziyaretine ev sahipliği yapıldığına dikkat çekti.

Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le Ankara’da görüşmeler gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.

Altun, paylaşımının tamamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, millî menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasisine devam ederken Ankara uluslararası camianın birçok farklı aktörünün ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le Ankara’da görüşmeler gerçekleştirecektir.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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